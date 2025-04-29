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Кафе и рестораны в Брестском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 397 м² в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 397 м²
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 397 м²
Этаж 1/2
Здание придорожного сервиса в собственность в районе д. Большие Косичи Брестского района общ…
$420,000
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