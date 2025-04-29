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Коммерческая недвижимость в Брестском районе, Беларусь

Тельминский сельский Совет
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10 объектов найдено
Производство 494 м² в Тюхиничи, Беларусь
Производство 494 м²
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 494 м²
Производственно - складское помещение (наименование - склад - мастерская) в собственность в …
$88,888
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Производство 37 м² в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Производство 37 м²
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
Нежилые здания общей площадью 150,7 кв.м в собственность в гп. Домачево Брестского района, р…
$6,000
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Производство 397 м² в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Производство 397 м²
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 397 м²
База хранения материалов и техники в собственность в Брестском районе (р - н д.Тельмы - 1). …
$280,000
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Магазин 93 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 93 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Этаж 1/3
Торговое помещение в собственность в д. Тельмы - 1 Брестского района общей площадью 92,7 кв.…
$93,000
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Магазин 203 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 203 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое (назначение - здание специализированное для бытового обслуживания населения) …
$9,000
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Склад 1 260 м² в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 1 260 м²
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 260 м²
Этаж 1/1
Транспортно - логистический комплекс в собственность в ближайшем пригороде Бреста (р - н д. …
$490,000
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Производство 1 594 м² в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 594 м²
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 594 м²
Этаж 1/1
Производственно - складская база с административно - хозяйственным зданием в собственность в…
$210,000
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Производство 264 м² в Тюхиничи, Беларусь
Производство 264 м²
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Многофункциональное здание в собственность в д.Ковердяки Брестского района общей площадью 26…
$200,000
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Ресторан, кафе 397 м² в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 397 м²
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 397 м²
Этаж 1/2
Здание придорожного сервиса в собственность в районе д. Большие Косичи Брестского района общ…
$420,000
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Производство 853 м² в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Производство 853 м²
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 853 м²
Производственно - складское здание в собственность в ближайшем пригороде Бреста (р - н аэроп…
$157,000
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