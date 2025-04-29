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Квартиры в Брестском районе, Беларусь

Чернинский сельский Совет
10
Чернавчицкий сельский Совет
7
Тельминский сельский Совет
7
Знаменский сельский Совет
7
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43 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Тельмы 1, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Тельмы 1, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, д. Тельмы-1, ул. Солейко, 1964 г.п., 1 / 2 кирпич, 40,3 / 40,3 / 26,8 …
$29,900
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Квартира 3 комнаты в Остромечево, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Остромечево, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, аг. Остромечево, ул. Брестская, 1974 г.п., 2 / 2 кирпич, 90,4 / 67,4 /…
$25,800
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Квартира в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не.1 этаж. Общ.СНБ - 47,1 кв.м, общ.- 34,3…
$18,800
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Квартира в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Часть жилого дома (1/2 доли) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: 1 комната…
$23,000
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Квартира 3 комнаты в Большие Мотыкалы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большие Мотыкалы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
3-комнатная квартира, аг. Большие Мотыкалы, ул. Центральная, 1986 г.п., 1 / 4 кирпич, 71,1 /…
$40,200
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Квартира 1 комната в Черни, Беларусь
Квартира 1 комната
Черни, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
1-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Молодогвардейская, 1986 г.п., 1 / 2 кирпич, 39,0 / 38,3…
$38,500
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Квартира 3 комнаты в Черни, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Черни, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1988 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 78,5 кв.м,…
$62,000
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Квартира в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,1 кв.м,…
$37,000
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Квартира 2 комнаты в Чернавчицы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чернавчицы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1966 г.п., 2 / 2 кирпич, 39,3 / 39,3 / 2…
$19,000
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Квартира 2 комнаты в Скоки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Скоки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, д. Скоки, ул. Мира, 1975 г.п., 2 / 3 кирпич, 51,7 / 48,7 / 29,7 / 8,0,…
$31,000
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Квартира в Клейники, Беларусь
Квартира
Клейники, Беларусь
Площадь 89 м²
Часть жилого дома (1/2 доли) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: 2 комнаты…
$50,000
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Квартира 2 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 10/10
Продается  2 - комнатная квартира в новом ЖК "Чайка" в микрорайоне Ковалево по улице Октябрь…
$62,000
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Квартира 3 комнаты в Чернавчицы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чернавчицы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 1973 г.п., 3 / 3 панель, 63,0 / 61,2 /…
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Черни, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Черни, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Пионерская, 1981 г.п., 2 / 3 панель, 56,7 / 54,9 / 30,3…
$36,000
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Квартира 1 комната в Ковердяки, Беларусь
Квартира 1 комната
Ковердяки, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
1-комнатная квартира, д. Ковердяки, ул. 40 лет Победы, 2011 г.п., 4 / 5 кирпич, 40,2 / 38,2 …
$33,000
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Квартира 1 комната в Прилуки, Беларусь
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 36,0 кв.м,…
$17,300
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Квартира 3 комнаты в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, д. Большая Курница, ул. Гагарина, 1978 г.п., 1 / 2 кирпич, 62,3 / 58,9…
$31,000
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Квартира в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 43,0 кв.м,…
$6,900
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Квартира 2 комнаты в Тельмы 1, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Тельмы 1, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Лот 8683. Продаётся светлая, уютная двухкомнатная квартира д. Тельмы-1 по ул. Солейко. Распо…
$37,000
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Квартира 3 комнаты в Черни, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Черни, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
3-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Пионерская, 2014 г.п., 1 / 5 кирпич, 77,8 / 72,6 / 45,4…
$83,900
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Квартира в Томашовка, Беларусь
Квартира
Томашовка, Беларусь
Площадь 99 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 99,3 кв.м,…
$16,500
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Квартира 2 комнаты в Вистычи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вистычи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,1 кв.м,…
$37,000
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Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 18 м²
Часть дома (1/4 доли) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: Общ. - 17,3 кв.м…
$7,500
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Квартира 3 комнаты в Знаменка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Знаменка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 1970 г.п., 1 / 2 кирпич, 53,4 / 53,4 / 35…
$20,800
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Квартира 2 комнаты в Знаменка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Знаменка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 1970 г.п., 2 / 2 кирпич, 35,2 / 35,2 / 24…
$16,000
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Квартира 3 комнаты в Томашовка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Томашовка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/3
3-комнатная квартира, аг. Томашовка, ул. Гагарина, 1981 г.п., 2 / 3 кирпич, 60,9 / 57,3 / 35…
$22,700
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Квартира 2 комнаты в Черни, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Черни, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Пионерская, 1981 г.п., 2 / 3 панель, 52,5 / 51,4 / 30,0…
$35,100
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Квартира 2 комнаты в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, п. Сосновка, ул. Сосновая, 1972 г.п., 2 / 2 кирпич, 52,1 / 51,3 / 32,3…
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Чернавчицы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чернавчицы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, аг. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1968 г.п., 2 / 2 кирпич, 54,6 / 54,6 / 3…
$38,700
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Квартира 3 комнаты в Тельмы 1, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Тельмы 1, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, д. Тельмы-1, ул. Депутатская, 1984 г.п., 3 / 3 кирпич, 72,4 / 69,7 / 4…
$71,600
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Параметры недвижимости в Брестском районе, Беларусь

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