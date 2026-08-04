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Жилье в Бобре, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Бобр, Беларусь
Дом
Бобр, Беларусь
Площадь 70 м²
Кирпичный дом в красивом месте для отдыха и наполнения энергией природы, рядом лес и река. В…
$25,983
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