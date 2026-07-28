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Квартиры в Блужском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Блужский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Блужский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
Квартира в 2-х уровнях площадью 51,9 / 42,4 / 7,7 м.кв. с большой кладовкой и верандой. Печн…
$6,770
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Параметры недвижимости в Блужском сельском Совете, Беларусь

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