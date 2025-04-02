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Жильё в Блужский сельский Совет, Беларусь

дома
5
5 объектов найдено
Дом в Блужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блужский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается Дом в садовом товариществе "Озерное". Про геолокацию: Находится в 75 км от МКАД и…
$8,700
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Дом в Блужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блужский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Мечтаете о уютном домике на природе, тогда это предложение для вас! Прекрасный домик возле л…
$11,500
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Дом в Блужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блужский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается 2 - х этажная дача в тихом месте. Дом каркасно-щитовой, обложен кирпичом. В доме н…
$11,900
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Дом 2 комнаты в Блужский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Блужский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 2
Продается дача с участком 6 соток (частная собственность) в Пуховичском р-не: СТ Электрик. …
$5,500
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Дом в Талька, Беларусь
Дом
Талька, Беларусь
Площадь 76 м²
Уютная дача для приятного времяпровождения вдали от городской суеты расположенная в санаторн…
$9,900
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Параметры недвижимости в Блужский сельский Совет, Беларусь

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