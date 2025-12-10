Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Берестовицкий сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Берестовицком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Берестовицкий сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Берестовицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 29 м²
Количество этажей 1
Продаём дом в д. Жукевичи, Берестовицкий район, Берестовицкий сельский совет. Расстояние до …
$4,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Берестовицком сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти