Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Берёза
  4. Краткосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на сутки в Берёзе, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Комфортная квартира на сутки в живописном городе Берёза в Берёза, Беларусь
Комфортная квартира на сутки в живописном городе Берёза
Берёза, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/5
$24
за сутки
Оставить заявку
Отличное предложение для командированных и гостей города - аренда уютной квартиры на сутки в Берёза, Беларусь
Отличное предложение для командированных и гостей города - аренда уютной квартиры на сутки
Берёза, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Оставить заявку
Квартиры на сутки недорого в Березе ул.Ленина 92 в Берёза, Беларусь
Квартиры на сутки недорого в Березе ул.Ленина 92
Берёза, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти