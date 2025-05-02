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Коттеджи с садом в Беларучском сельском Совете, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж примыкающий к лесу премиум-класса 100% готов…
$170,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью пре…
$260,000
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Коттедж в Алекшицы, Беларусь
Коттедж
Алекшицы, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся престижный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью при…
$350,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается современный коттедж с баней для большой семьи в 17 км от МКАД,  Минская обл., Лого…
$93,000
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