Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Беларучский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Гараж

Коттеджи с гаражом в Беларучском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Продаётся новый современный коттедж 100% готовности в престижном коттеджном посёлке "Калезея…
$199,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Беларучском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти