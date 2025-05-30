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Жильё в Бешенковичах, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Бешенковичи, Беларусь
Дом
Бешенковичи, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается бревенчатый дом в центре живописного поселка Бешенковичи! В доме установлены окна …
$14,000
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