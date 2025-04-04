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Жильё в Берёзковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 1 комната в Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Участок находится в деревне Новая Вилейка, ул. Дачная, Витебская область, 80 км от Минска по…
$15,000
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Дом в Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Берёзковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Участок находится в деревне Новая Вилейка, ул. Дачная, Витебская область, 80 км от Минска по…
$15,000
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Берёзковский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов