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Коттеджи в Борисове, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
Площадь 193 м²
В продаже Коттедж в экологически чистом, популярном р-не г. Борисов  Внешний вид и качество …
$155,000
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Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
Площадь 130 м²
Внимание! Отличное горячее  предложение на рынке недвижимости!В продаже  стильный современны…
$125,000
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Параметры недвижимости в Борисове, Беларусь

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