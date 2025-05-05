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Производственные здания в Борисове, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 296 м² в Борисов, Беларусь
Производство 296 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Производственное здание расположено в г. Борисов, ул. Генерала Толстикова, 2. Общая площадь…
$99,800
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