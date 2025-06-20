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Квартиры в Боровском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Боровое, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Боровое, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 1/1
Продается дом в центре аг Баровое в 40 км от Минска( 30 мин от МКАД) ДОМ        Представляем…
$54,000
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