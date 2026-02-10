Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Боровлянский сельский Совет
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коттедж

Долгосрочная аренда коттеджей в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Валерьяново, Беларусь
Коттедж 7 комнат
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 7
Количество спален 7
Площадь 391 м²
Этаж 2/2
Уникальная локация — всего 4 км от МКАД на Логойском направлении. Вы получаете статус приват…
$5,000
в месяц
