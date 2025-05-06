Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Барановичи
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Барановичах, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж в Барановичи, Беларусь
Коттедж
Барановичи, Беларусь
Площадь 285 м²
Жилой дом  в Барановичах по адресу ул. Пушкина.Дом 2003 года постройки. Общая площадью жилог…
$140,000
Оставить заявку
Коттедж в Барановичи, Беларусь
Коттедж
Барановичи, Беларусь
Площадь 418 м²
Количество этажей 3
Продаётся элитный трехуровневый кирпичный коттедж для комфортной жизни. Коттедж находится в …
$143,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Барановичах, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти