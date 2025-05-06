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Коттеджи с гаражом в Барановичах, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Барановичи, Беларусь
Коттедж
Барановичи, Беларусь
Площадь 285 м²
Жилой дом  в Барановичах по адресу ул. Пушкина.Дом 2003 года постройки. Общая площадью жилог…
$140,000
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Параметры недвижимости в Барановичах, Беларусь

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