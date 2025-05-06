Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Барановичи
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Барановичах, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Барановичи, Беларусь
Квартира
Барановичи, Беларусь
Площадь 65 м²
Двухкомнатная квартира в 4х- квартирном доме: 2 изолированные жилые комнаты, гардеробная, ку…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Барановичах, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти