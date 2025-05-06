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Квартиры в Барановичском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Лесная, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лесная, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Квартира с хорошим ремонтом готова к заселению. В спальной комнате панорамный вид на лес .Ко…
$22,000
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Параметры недвижимости в Барановичском районе, Беларусь

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