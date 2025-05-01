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Дома с террасой в Озерском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
6
1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Озеро, Беларусь
Дом 2 комнаты
Озеро, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Дом 2020 года постройки находится вблизи большого чистого озера, где оборудован чистый и ухо…
$69,500
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Параметры недвижимости в Озерском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
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