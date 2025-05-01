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Квартиры в Озерском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Королёво, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Королёво, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Продается просторная квартира с ремонтом в деревне Королево, ул. Парковая, 2. Узденский р-н,…
$46,500
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Параметры недвижимости в Озерском сельском Совете, Беларусь

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