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Дома с садом в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
8
21 объект найдено
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Эксклюзивное предложение! Дом на берегу озера с собственным, закрытым от посторонних, берего…
$190,000
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
В продаже комфортный дачный домик 1997г.п. из бруса + обложен кирпичом. В частной собственно…
$14,700
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Дом в Лужки, Беларусь
Дом
Лужки, Беларусь
Площадь 126 м²
Продается дом в д. Лужки Смолевичского района, 22 км от МКАД в Московском направлении.  Учас…
$65,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Уникальный шанс стать обладателем большого земельного участка с домом близ Белорусской Швейц…
$65,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Дача ў СТ Інфарматыка, Смалявіцкі р-н, Мінская вобл., Маскоўскае ўпраўленне, 22 км ад МКАД. …
$9,900
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продается дом в д.Рудня ! Минская область, Смолевичский район, Московское направление, 24 км…
$25,500
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
В продаже благоустроенная дача со всеми коммуникациями и отоплением для круглогодичного преб…
$19,500
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продаётся отличный загородный дом 100% готовности с мебелью в СТ "Журналист-инфо"; д.Домашан…
$47,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 226 м²
Предлагаем Вашему вниманию добротный жилой дом в ст "АгроБелИО-1", рядом с д. Рудомейка,что …
$120,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 166 м²
Добрый день! Всем, кто увидел это объявление, предоставляется уникальная возможность приобре…
$110,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся уютный дачный дом с участком 5 соток в  садовом товариществе «Родник Элитный»! Дом…
$16,500
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продаётся  дом  в д. Задомля ( Московское направление) Все коммуникации: свет, вода, канализ…
$55,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается уютный и просторный дом в живописной деревне Домашаны, расположенной всего в 20 ки…
$47,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 282 м²
Если Вы любите индивидуальность - то это для Вас ! Продается уютный коттедж в д.Задомля. От …
$450,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Добрый день! Возможно Вы в поисках дачи недалеко от города по Московскому направлению – если…
$36,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 132 м²
Продаётся просторный дом рядом с Минском (СТ Водопад) Дом  площадью 131,9 кв.м.  с возможнос…
$36,500
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается жилой дом в д. Рудня Смолевичского района, 28 км от МКАД в Московском направлении,…
$22,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается отличная бревенчатая дача в ст "Родник Элитный" в 22 км от МКАД, в 21 км от ст. ме…
$21,500
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается отличная дача в СТ "Курган Славы" в 23 км от МКАД по Московскому направлению. 21.5…
$34,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Дача в Московском направлении 22 км от Минска  Дом 1991 года постройки, общей площадью 121,6…
$35,000
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Параметры недвижимости в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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