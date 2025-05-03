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Дома с гаражом в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
8
9 объектов найдено
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Эксклюзивное предложение! Дом на берегу озера с собственным, закрытым от посторонних, берего…
$190,000
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Дом в Лужки, Беларусь
Дом
Лужки, Беларусь
Площадь 126 м²
Продается дом в д. Лужки Смолевичского района, 22 км от МКАД в Московском направлении.  Учас…
$65,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 847 м²
Персональный сайт объекта Цена в объявлении указана за земельный участок с гостевым домом. К…
$990,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$232,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 262 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$250,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся уютный дачный дом с участком 5 соток в  садовом товариществе «Родник Элитный»! Дом…
$16,500
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$297,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Добрый день! Возможно Вы в поисках дачи недалеко от города по Московскому направлению – если…
$36,000
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Дом в Прилепы, Беларусь
Дом
Прилепы, Беларусь
Площадь 233 м²
Продается роскошный двухуровневый коттедж, расположенный в живописном загородном клубном пос…
$240,000
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Параметры недвижимости в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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