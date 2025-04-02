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Квартиры в Озятский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Озятский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Озятский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Жабинковском р-не.2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - …
$23,000
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