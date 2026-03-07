Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Остринском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Остринский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Остринский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
В продаже добротный дом с баней в чистом и спокойном месте в деревне Нароши, Остринский с/c,…
$18,000
Параметры недвижимости в Остринском сельском Совете, Беларусь

