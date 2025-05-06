Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Острошицкий сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Острошицком сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Острошицы, Беларусь
Квартира 6 комнат
Острошицы, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 284 м²
Этаж 1/3
Продается жилой дом для круглогодичного  проживания в д. Острошицы, Логойское направление 25…
$143,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Острошицком сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти