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Дома с бассейном в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
21
5 объектов найдено
Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный дом в живописном месте рядом с Минском! Садовое товари…
$145,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 529 м²
Продается элитный коттедж на просторном участке в тихом живописном месте с выходом в лесную …
Цена по запросу
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 462 м²
Продаётся новый эксклюзивный современный коттедж примыкающий к лесу с бассейном премиум-клас…
Цена по запросу
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
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Дом в Марьяливо, Беларусь
Дом
Марьяливо, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом построен по индивидуальному проекту и сочитает в себе воздушность и функциональность кон…
$720,000
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Параметры недвижимости в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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