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Дома с садом в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
21
14 объектов найдено
Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Хорошая, уютная дача в 10 минутах от Минска! Все коммуникации центральные, газ, вода круглог…
$25,100
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 529 м²
Продается элитный коттедж на просторном участке в тихом живописном месте с выходом в лесную …
Цена по запросу
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 273 м²
Продаётся современный дом для круглогодичного проживания в садовом товариществе Узборье-Стро…
$420,000
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Дом в Марьяливо, Беларусь
Дом
Марьяливо, Беларусь
Площадь 330 м²
Хорошее месторасположение, рядом лес Ремонт, бытовая техника, камин  Смотрите еще больше в н…
$349,999
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
СТ «Атом» – уютное, закрытое от посторонних глаз товарищество, расположившееся в живописном …
$38,900
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 611 м²
Продаётся элитарный "Французский Замок" на берегу Дубровского водохранилища премиум-класса 1…
$2,00 млн
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
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Дом в Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается дом в Острошицком городке в самом престижном агрогородке среди живописной природы …
$75,000
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Коттедж в Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
Площадь 370 м²
Хотите свой дом, но нет времени, опыта его строить и благоустраивать. Значит этот вариант то…
$390,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 295 м²
Продаётся коттедж в поселке Раубичи ! Отличные подъездные пути (асфальт), рядом озеро, горно…
$370,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 168 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном …
$320,000
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Дачный дом в прекрасной локации для круглогодичного проживания 2023г.п. в СТ Веснянка-2  воз…
$58,500
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Дом в Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается дом в Острошицком городке, среди живописной природы и в 12-ти километрах от Минска…
$42,000
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Дом в Марьяливо, Беларусь
Дом
Марьяливо, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом построен по индивидуальному проекту и сочитает в себе воздушность и функциональность кон…
$720,000
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Параметры недвижимости в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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