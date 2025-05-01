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Коттеджи с садом в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 611 м²
Продаётся элитарный "Французский Замок" на берегу Дубровского водохранилища премиум-класса 1…
$2,00 млн
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
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Коттедж в Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
Площадь 370 м²
Хотите свой дом, но нет времени, опыта его строить и благоустраивать. Значит этот вариант то…
$390,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 295 м²
Продаётся коттедж в поселке Раубичи ! Отличные подъездные пути (асфальт), рядом озеро, горно…
$370,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 168 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном …
$320,000
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Параметры недвижимости в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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