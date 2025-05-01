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Коттеджи с гаражом в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

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10 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 7 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 632 м²
Количество этажей 4
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж в живописном месте д. Губичи! …
$780,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 512 м²
-Энергоэффективный дом 2023 года постройки; возведенный по индивидуальному архитектурному ди…
$475,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 462 м²
Продаётся новый эксклюзивный современный коттедж примыкающий к лесу с бассейном премиум-клас…
Цена по запросу
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 611 м²
Продаётся элитарный "Французский Замок" на берегу Дубровского водохранилища премиум-класса 1…
$2,00 млн
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 632 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж в живописном месте д. Губичи. …
$690,000
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Коттедж в Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
Площадь 370 м²
Хотите свой дом, но нет времени, опыта его строить и благоустраивать. Значит этот вариант то…
$390,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 168 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном …
$320,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 290 м²
Продается современный, благоустроенный и комфортабельный коттедж в д. Галица, в живописном м…
$389,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 303 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью примыкающий к лесу в…
$377,000
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Параметры недвижимости в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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