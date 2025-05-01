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Продажа офисных помещений в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
1 объект найдено
Офис 1 720 м² в Околица, Беларусь
Офис 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный офис с рестораном, СПА-комплексом, французской и итальянской пекарней н…
$1,50 млн
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