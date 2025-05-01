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Квартиры с садом в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Острошицкий Городок, Беларусь
Квартира
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 52 м²
Выделенные полдома (5/8 доли) в Острошицком городке очень дешево!  2 стеклопакета, газ, вода…
$25,000
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Параметры недвижимости в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

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