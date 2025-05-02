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Дома с садом в Осиповичском районе, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Липень, Беларусь
Дом
Липень, Беларусь
Площадь 73 м²
Предлагаем Вашему вниманию отличный жилой дом с земельным участком в аг.Липень в 100км от Ми…
$50,000
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Дом в Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продаётся прекрасный объект недвижимости в деревне Зборск, всего в 85 км от Минска (45 минут…
$124,900
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Параметры недвижимости в Осиповичском районе, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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