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Квартиры в Осиповичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Шиловичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шиловичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
Уютная двухкомнатная квартира в пригороде Вилейки! ❤️Отличный вариант двухкомнатной квартиры…
$12,500
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Параметры недвижимости в Осиповичский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов