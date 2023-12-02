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Квартиры в Верхняя Австрия, Австрия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Wels, Австрия
Квартира 3 комнаты
Wels, Австрия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 1
Уникальная возможность: очаровательный мезонет на продажу в живописном Тальхайме недалеко от…
€220,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Ebenzweier, Австрия
Квартира 3 комнаты
Ebenzweier, Австрия
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 4
Продается безбарьерная квартира, 3 комнаты, с прекрасным видом на величественный Траунштайн.…
€495,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Леондинг, Австрия
Квартира 3 комнаты
Леондинг, Австрия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Описание объекта: Жилая площадь объекта составляет около 75 м². В квартире 2 спальни, в одно…
€210,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Asten, Австрия
Квартира 3 комнаты
Asten, Австрия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Расположение: Квартира расположена в тихом жилом районе Астена. Здание было построено в 1993…
€199,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Линц, Австрия
Квартира 3 комнаты
Линц, Австрия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Идеальная квартира для всех, кто ценит расположение, качество и комфорт: эта очень ухоженная…
€260,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Верхняя Австрия, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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