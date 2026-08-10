Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Верхняя Австрия
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Верхней Австрии, Австрия

;
Квартира Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Хайд, Австрия
Квартира 2 комнаты
Хайд, Австрия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
В Хайде предлагается на продажу 2‑комнатная квартира площадью около 52 м². Квартира располож…
$198,540
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в St Florian am Inn, Австрия
Квартира 2 комнаты
St Florian am Inn, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Oberösterreich,ausdiskretenGründenwirddieAdressebeiAnfragekonkretangegeben(Umkreisvon25km)Ka…
$391,602
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Altmunster, Австрия
Квартира 3 комнаты
Altmunster, Австрия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 4
Продается безбарьерная квартира, 3 комнаты, с прекрасным видом на величественный Траунштайн.…
$405,361
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в St Florian am Inn, Австрия
Квартира 2 комнаты
St Florian am Inn, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Oberösterreich,ausdiskretenGründenwirddieAdressebeiAnfragekonkretangegeben(Umkreisvon25km)Ka…
$530,077
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в St Florian am Inn, Австрия
Квартира 2 комнаты
St Florian am Inn, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Oberösterreich,ausdiskretenGründenwirddieAdressebeiAnfragekonkretangegeben(Umkreisvon25km)Ka…
$398,715
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Линц, Австрия
Квартира 1 комната
Линц, Австрия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
$227,130
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Aurolzmunster, Австрия
Квартира 2 комнаты
Aurolzmunster, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Ощутите очарование и элегантность прошлых эпох, сочетающиеся с современным комфортом и стиле…
$489,230
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Aurolzmunster, Австрия
Квартира 2 комнаты
Aurolzmunster, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Почувствуйте очарование и элегантность прошлых эпох, сочетающиеся с современным комфортом и …
$361,425
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Верхней Австрии, Австрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти