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Квартиры в Нижняя Австрия, Австрия

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63 объекта найдено
Квартира в Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Площадь 292 822 м²
Большая недвижимость площадью 29 282 м ² продается в очень популярном месте прямо в Иренента…
€2,00 млн
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Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Gemeinde Voesendorf, Австрия
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gemeinde Voesendorf, Австрия
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 1
Добро пожаловать в Нижнюю Австрию! Эта эксклюзивная квартира расположена на первом этаже с…
€550,000
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Квартира в Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Площадь 10 022 м²
Вновь созданный аппрокс. 1.002m ² большая недвижимость в очень популярном месте непосредстве…
€398,000
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Квартира в Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Площадь 8 062 м²
Недавно созданная 806m ² большая недвижимость продается в очень популярном месте непосредств…
€319,000
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Жилой парк Джардино В жилом парке Джардино Обервальтерсдорф вы можете выбрать квартиру своей…
€296,245
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Квартира 2 комнаты в Кремз на Дунае, Австрия
Квартира 2 комнаты
Кремз на Дунае, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 7 562 м²
You have always had your own apartment with a balcony in the student city "Krems a.d. Danube…
€295,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€840,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€750,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€825,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€750,000
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Квартира 4 комнаты в Gaaden, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€860,000
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Квартира 2 комнаты в Швехат, Австрия
Квартира 2 комнаты
Швехат, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Это гарантированно произойдет с этой квартирой в центре Швехата. Всего в 5 минутах ходьбы вы…
€179,000
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Квартира в Tresdorf, Австрия
Квартира
Tresdorf, Австрия
Этот участок под застройку расположен в 2111 Тресдорфе в Нижней Австрии. Он выходит на север…
€495,000
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Квартира 2 ванных в Felixdorf, Австрия
Квартира 2 ванных
Felixdorf, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
€502,000
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Жилой парк Джардино В жилом парке Джардино Обервальтерсдорф вы можете выбрать квартиру своей…
€308,298
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Квартира в Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
Площадь 292 822 м²
Большая недвижимость площадью 29 282 м ² продается в очень популярном месте прямо в Иренента…
€2,00 млн
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Квартира 4 комнаты в Кремз на Дунае, Австрия
Квартира 4 комнаты
Кремз на Дунае, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Один из 2 лифтов доставит вас в квартиру площадью 112 м2, откуда из застекленной лоджии и ку…
€237,000
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Жилой парк джардино В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать квартиру своей…
€336,423
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Квартира 4 комнаты в Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 852 м²
Этот эксклюзивный уникальный предмет расположен на безбарьерном чердаке и предлагает почти б…
€650,000
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Квартира 6 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 6 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Гольфклуб ФонтанаКрасивая вилла в Фонтане! Этот очаровательный дом расположен в тихом жил…
€2,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 3 комнаты
Laxenburg, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 5
€592,000
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Квартира 4 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 1/5
€986,000
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Квартира 2 комнаты в Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Have you ever dreamed of living in a beautiful environment that offers various amenities and…
€245,000
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Квартира 1 ванная в Gemeinde Stockerau, Австрия
Квартира 1 ванная
Gemeinde Stockerau, Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
HIGH VALUE 3 ROOM APARTMENT with LOGGIA This tasteful apartment, renovated using high-quali…
€298,600
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Квартира 4 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 1/5
€1,03 млн
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Жилой парк джардино В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать квартиру своей…
€424,814
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты св…
€549,366
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Параметры недвижимости в Нижняя Австрия, Австрия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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