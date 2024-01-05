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63 объекта найдено
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Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
292 822 м²
Большая недвижимость площадью 29 282 м ² продается в очень популярном месте прямо в Иренента…
€2,00 млн
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Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gemeinde Voesendorf, Австрия
4
101 м²
1
Добро пожаловать в Нижнюю Австрию! Эта эксклюзивная квартира расположена на первом этаже с…
€550,000
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Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
10 022 м²
Вновь созданный аппрокс. 1.002m ² большая недвижимость в очень популярном месте непосредстве…
€398,000
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Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
8 062 м²
Недавно созданная 806m ² большая недвижимость продается в очень популярном месте непосредств…
€319,000
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Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2
1
63 м²
Жилой парк Джардино В жилом парке Джардино Обервальтерсдорф вы можете выбрать квартиру своей…
€296,245
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Квартира 2 комнаты
Кремз на Дунае, Австрия
2
1
7 562 м²
You have always had your own apartment with a balcony in the student city "Krems a.d. Danube…
€295,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€825,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€840,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€750,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€825,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€825,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€825,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€750,000
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Квартира 4 комнаты
Gaaden, Австрия
4
2
2
€860,000
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Квартира 2 комнаты
Швехат, Австрия
2
1
52 м²
Это гарантированно произойдет с этой квартирой в центре Швехата. Всего в 5 минутах ходьбы вы…
€179,000
1
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Квартира
Tresdorf, Австрия
Этот участок под застройку расположен в 2111 Тресдорфе в Нижней Австрии. Он выходит на север…
€495,000
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Квартира 2 ванных
Felixdorf, Австрия
2
298 м²
€502,000
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Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2
1
63 м²
Жилой парк Джардино В жилом парке Джардино Обервальтерсдорф вы можете выбрать квартиру своей…
€308,298
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Квартира
Gemeinde Tullnerbach, Австрия
292 822 м²
Большая недвижимость площадью 29 282 м ² продается в очень популярном месте прямо в Иренента…
€2,00 млн
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Квартира 4 комнаты
Кремз на Дунае, Австрия
4
1
112 м²
Один из 2 лифтов доставит вас в квартиру площадью 112 м2, откуда из застекленной лоджии и ку…
€237,000
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Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2
1
66 м²
Жилой парк джардино В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать квартиру своей…
€336,423
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Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
4
2
1 852 м²
Этот эксклюзивный уникальный предмет расположен на безбарьерном чердаке и предлагает почти б…
€650,000
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Квартира 6 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
6
3
Гольфклуб ФонтанаКрасивая вилла в Фонтане! Этот очаровательный дом расположен в тихом жил…
€2,15 млн
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Квартира 3 комнаты
Laxenburg, Австрия
3
2
98 м²
5
€592,000
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Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
4
3
156 м²
1/5
€986,000
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Квартира 2 комнаты
Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия
2
1
105 м²
Have you ever dreamed of living in a beautiful environment that offers various amenities and…
€245,000
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Квартира 1 ванная
Gemeinde Stockerau, Австрия
1
83 м²
HIGH VALUE 3 ROOM APARTMENT with LOGGIA This tasteful apartment, renovated using high-quali…
€298,600
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Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
4
3
162 м²
1/5
€1,03 млн
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Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4
2
100 м²
Жилой парк джардино В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать квартиру своей…
€424,814
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Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4
2
112 м²
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты св…
€549,366
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