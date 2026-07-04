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Квартиры с садом в Австрии

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Вена
99
Грац
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Штирия
28
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 6
Очень тихая, солнечная, безбарьерная, кондиционированная, низкоэнергетическая - кондоминиум …
$1,02 млн
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