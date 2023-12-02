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Австрия
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Квартиры в Грац, Австрия
Квартира
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13 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Грац, Австрия
4
100 м²
5
Проект достроен и готов к заселению. С момента оформления сделки в квартиру можно засели…
€457,681
в месяц
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Квартира 2 спальни
Грац, Австрия
3
1
70 м²
3
Общее описание: Построен жилой комплекс с 7 квартирами площадью от 48 м2 до 122 м2 и 7 парки…
€348,591
в месяц
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Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
2
1
49 м²
3
Общее описание: Построен жилой проект с 7 квартирами площадью от 48 м2 до 122 м2 и 7 парк…
€225,298
в месяц
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Квартира 2 спальни
Грац, Австрия
4
1
70 м²
3
Недалеко от центра Граца строится новый жилой комплекс. Независимо от того, переезжаете ли в…
€242,761
в месяц
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Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
2
1
43 м²
7
К вашему вниманию квартира На 7-ом этаже: Жилая площадь 32,21 м Балкон 7,52 м Веранда 3…
€162,500
в месяц
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Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Грац, Австрия
3
2
78 м²
2
Инвестиции в недвижимость в сегодняшних реалиях остаются одним из самых выгодных способов за…
€182,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Грац, Австрия
3
1
Инвестиции в недвижимость в сегодняшних реалиях остаются одним из самых выгодных способов за…
€153,400
в месяц
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Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
2
1
44 м²
7
Жизнь и инвестиции в Австрии - это жизнь и сотрудничество с экономически развитой страной, в…
€111,500
в месяц
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Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
2
1
57 м²
Какой бы кризис в мире не наступил Австрия всегда остается экономически стабильной страной!Г…
€126,700
в месяц
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Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
2
1
56 м²
Какой бы кризис в мире не наступил Австрия всегда остается экономически стабильной страной!Г…
€120,700
в месяц
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Квартира 3 спальни
Грац, Австрия
4
1
90 м²
2
Как за каменной стеной! Инвестиции в недвижимость – самые надежные инвестиции! Инвестируй в …
€311,742
в месяц
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Квартира 3 спальни
Грац, Австрия
4
1
91 м²
Надежные инвестиции в ваше Будущее! Грац второй по численности город в Австрии после Вены, Ч…
€195,900
в месяц
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Грац, Австрия
2
82 м²
Прекрасная квартира площадью 82 кв.м расположена в пригороде Граца, Австрия. Светлая квартир…
€299,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Грац, Австрия
с бассейном
недорогая
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