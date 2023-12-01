Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Форарльберг
  5. Квартиры

Квартиры в Форарльберг, Австрия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Bezirk Bludenz, Австрия
Квартира 3 спальни
Bezirk Bludenz, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Туристическая недвижимость в Альпах. Высокая доходность 5,2% Что значит «туристическая ар…
€575,500
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Форарльберг, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти