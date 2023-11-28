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Квартиры в Штирия, Австрия

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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Mariazell, Австрия
Квартира 2 комнаты
Mariazell, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€57,000
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Квартира 3 комнаты в Гляйсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Гляйсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
€298,500
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Квартира в Grosswilfersdorf, Австрия
Квартира
Grosswilfersdorf, Австрия
€260,000
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Квартира 3 спальни в Грац, Австрия
Квартира 3 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Проект достроен и готов к заселению.  С момента оформления сделки в квартиру можно засели…
€457,681
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Квартира 4 комнаты в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Квартира 4 комнаты
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
  Начало строительства: май 2020 г. Сдача объекта: ожидается в конце 2022 г. Цена для…
€271,399
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Квартира 2 спальни в Грац, Австрия
Квартира 2 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Общее описание: Построен жилой комплекс с 7 квартирами площадью от 48 м2 до 122 м2 и 7 парки…
€348,591
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Квартира 1 спальня в Грац, Австрия
Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Общее описание: Построен жилой проект с 7 квартирами площадью от 48 м2 до 122 м2 и 7 парк…
€225,298
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Квартира 2 спальни в Грац, Австрия
Квартира 2 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Недалеко от центра Граца строится новый жилой комплекс. Независимо от того, переезжаете ли в…
€242,761
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Грац, Австрия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Грац, Австрия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Прекрасная квартира площадью 82 кв.м расположена в пригороде Граца, Австрия. Светлая квартир…
€299,000
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Параметры недвижимости в Штирия, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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