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Квартиры в Штирии, Австрия

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Грац
24
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29 объектов найдено
Квартира в Грац, Австрия
Квартира
Грац, Австрия
Площадь 131 м²
Деловой район расположен в оживленном месте в Грисе, Грац. Благодаря высокой частоте прохода…
$138,990
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Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Этаж 4
Квартира расположена в Körösiestraße в популярном районе Гейдорф. Это место предлагает споко…
$180,686
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Квартира в Edelschrott, Австрия
Квартира
Edelschrott, Австрия
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Дом в Модриахе, 8583 Модриах, расположен в идиллической Штирии, в окружении нежных холмов и …
$518,911
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Квартира в Fischbach, Австрия
Квартира
Fischbach, Австрия
Площадь 600 м²
Идиллическое место, окруженное лесами. Это место неоднократно признавалось самой красивой го…
$754,151
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Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Современная 2-комнатная квартира в прекрасном местоположении.
$266,373
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Пентхаус в Scheifling, Австрия
Пентхаус
Scheifling, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
This representative lifestyle penthouse apartment in a completely renovated and expanded res…
$771,600
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 7
Жизнь и инвестиции в Австрии - это жизнь и сотрудничество с экономически развитой страной, в…
$110,355
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Квартира 3 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 3 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции в недвижимость в сегодняшних реалиях остаются одним из самых выгодных способов за…
$151,825
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Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Какой бы кризис в мире не наступил Австрия всегда остается экономически стабильной страной!Г…
$119,460
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Квартира 1 комната в Грац, Австрия
Квартира 1 комната
Грац, Австрия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Квартира на продажу как инвестиция с правом проживания.
$323,348
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Квартира 4 комнаты в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Квартира 4 комнаты
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Начало строительства: май 2020 г. Сдача объекта: ожидается в конце 2022 г. Цена для инве…
$271,354
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Квартира 3 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 3 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Квартира была завершена в июне 2018 года и находится в очень хорошем состоянии. Благодаря с…
$717,484
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Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Великолепная 2-комнатная квартира с лоджией в прекрасном районе Граца - всего за 238.000,00 €!
$252,781
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Квартира 4 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 4 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Недалеко от центра Граца строится новый жилой комплекс. Независимо от того, переезжаете ли в…
$240,268
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Квартира 3 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 3 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1
Делюкс квартира в престижном районе / Идеальная планировка / Отлично подходит для семей / Пр…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 4 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Как за каменной стеной! Инвестиции в недвижимость – самые надежные инвестиции! Инвестируй в …
$308,540
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Квартира 3 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 3 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2
Инвестиции в недвижимость в сегодняшних реалиях остаются одним из самых выгодных способов за…
$180,131
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Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Какой бы кризис в мире не наступил Австрия всегда остается экономически стабильной страной!Г…
$125,399
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Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
К вашему вниманию квартира На 7-ом этаже: Жилая площадь 32,21 м Балкон 7,52 м Веранда 3…
$160,831
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Квартира в Грац, Австрия
Квартира
Грац, Австрия
Площадь 785 м²
Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от парка Ареос, центра Афин, Археологи…
$252,540
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Квартира 3 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 3 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Солнечная 3-комнатная квартира с кухней вблизи центра.
$264,067
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Квартира 3 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 3 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1
Эти эксклюзивные и качественно отремонтированные 3-комнатные апартаменты с большой лоджией н…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 3 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Общее описание: Построен жилой комплекс с 7 квартирами площадью от 48 м2 до 122 м2 и 7 парки…
$348,533
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Квартира 4 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 4 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Проект достроен и готов к заселению.  С момента оформления сделки в квартиру можно засели…
$452,980
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Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с садом включая место в подземном гараже без комиссии в Санкт-Петере.
$269,456
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Квартира 4 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 4 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Надежные инвестиции в ваше Будущее! Грац второй по численности город в Австрии после Вены, Ч…
$193,888
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Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Общее описание: Построен жилой проект с 7 квартирами площадью от 48 м2 до 122 м2 и 7 паркин…
$225,261
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Квартира 3 комнаты в Гляйсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Гляйсдорф, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
$325,312
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Квартира 3 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 3 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Светлая и просторная 3-комнатная квартира в Гёстинге Квартира находится на первом этаже жил…
$252,775
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Типы недвижимости в Штирии

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двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Штирии, Австрия

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с видом на горы
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