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Квартира в новостройке 🌊🏡 FOR SALE PAPAFINGO IN OLD BEACH, VLORA

Влёра, Албания
Цена по запросу
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6
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ID: 25813
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Влёра

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Перевод
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🌊🏡 Продажа Папафинго на старом пляже, ВЛОРА

💶 Цена: 2000 евро/м2
📐 Поверхность: 260 м2
📍 Расположение: улица Сазани, Влора
📜 В процессе ипотеки.

❗❗❗ Поверхность в настоящее время организована в 4 квартиры с типологией 1 + 1, но предлагает полную гибкость и может быть легко преобразована в единое пространство.

📍 Расположен в развитом районе, недалеко от инфраструктуры и основных услуг, что обеспечивает легкий доступ ко всем городским объектам.

🆕 Пространство все еще строится, совершенно новое, что дает вам возможность создавать окружающую среду в соответствии с вашими пожеланиями.

Другие подробности:
🚪 10-этажный жилой
Ориентация: все четыре аспекта
🛗 лифт

💰 Идеально подходит для:
• Инвестиции в аренду квартир
• Превращение в большой семейный дом
• Использование для малого бизнеса или
Airbnb

🌞Недвижимость освещается естественным светом в течение дня.

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ℹДля получения дополнительной информации или посещения недвижимости свяжитесь с нами
📲
🌐 www.desrealestate.al
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Местонахождение на карте

Влёра, Албания

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Квартира в новостройке 🌊🏡 FOR SALE PAPAFINGO IN OLD BEACH, VLORA
Влёра, Албания
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Optimum Property
Языки общения
English, Español
Многоквартирный жилой дом Apartment with veranda in Lungomare Vlore
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