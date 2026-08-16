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Жилье в Корче (области), Албания

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дома
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3 объекта найдено
Таунхаус в Воскопоя, Албания
Таунхаус
Воскопоя, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$133,569
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Libonik, Албания
Таунхаус
Libonik, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$127,762
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в Поградец, Албания
Дом
Поградец, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$455,057
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Параметры недвижимости в Корче (области), Албания

Недорогая
Элитная
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