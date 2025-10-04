Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Нам 8 лет, которые измеряются сотнями довольных и благодарных клиентов. Мы не видим необходимости начислять своей фирме лишних лет для придания «солидности». Наши достижения — не количество лет на плаву, а качество проделанной работы и всегда блестящий результат.
Мы можем смело заверить н…
Агентство недвижимости PARK ESTATE, входит в группу компаний KOSTA GROUP, работает на рынке недвижимости в Турции уже более 5 лет и является одним из ведущих агентств в Махмутларе.
Наши специалисты – это команда профессионалов, которые всегда готовы предоставить консультацию по вопросам а…
Получать пассивный доход и не переживать за свое будущее - мечта многих. Один из возможных путей к этому - инвестирование. Рынок недвижимости в Турции ликвиден, перспективен и успешно развивается.
Компания Alanya Home с 2010 года успешно работает в сфере недвижимости, и уверенно продвигает…
Buy Properties in Turkey - известная компания в Турции с опытом работы более 8 лет на рынке недвижимости, которая оказывает услуги во всех сегментах рынка недвижимости и сотрудничает с крупным застройщиком - Toprak Construction - строительной компанией, которая начала свой бизнес в 1988 год…
Наша компания начала свою деятельность с международных продаж и маркетинговых операций с ассортиментом бренда Folkart. Впоследствии наша миссия изменилась и мы начали изучать потребности профессионального рынка в Стамбуле и других городах Турции.
Partners Global Property расширила свою де…