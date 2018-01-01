IBA Immobilien GmbH
Основанная в 2005 году, риэлтерская компания IBA Immobilien GmbH на сегодняшний день является высокопрофессиональным и успешным агентством недвижимости. Секрет успеха нашей компании кроется в многолетнем опыте работы на рынке недвижимости по всей Европе, в эффективном и ориентированном на успех методе работы и в искреннем интересе к нашим клиентам и их целям.
Инвестиции в недвижимость с IBA Immobilien – это надежность и высокая прибыль! Мы предлагаем нашим клиентам уникальную и этаблированную жилую и коммерческую недвижимость, как в Берлине, так и по всей Германии.
Наши услуги:
- Регистрация собственной компании, готового бизнеса
- Подбор объектов недвижимости по критериям клиента
- Организация просмотров
- Предоставление и проверка документации по объекту
- Сопровождение сделки купли-продажи до передачи объекта
- Дополнительное дом.управление для нерезидентов Германии
- Содействие при открытии банковского счёта
- Содействие в оформлении страхования недвижимости
- Организация ремонта купленного объекта
- Продажа недвижимости с аукционов
- Поддержка в юридических вопросах
- Консультации по техническим вопросам приобретения или продажи недвижимости