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IBA Immobilien GmbH

Maarer Str. 76, 13435 Berlin
;
IBA Immobilien GmbH
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.immobilien-iba.com/ru
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Описание

Основанная в 2005 году, риэлтерская компания IBA Immobilien GmbH на сегодняшний день является высокопрофессиональным и успешным агентством недвижимости. Секрет успеха нашей компании кроется в многолетнем опыте работы на рынке недвижимости по всей Европе, в эффективном и ориентированном на успех методе работы и в искреннем интересе к нашим клиентам и их целям.
Инвестиции в недвижимость с IBA Immobilien – это надежность и высокая прибыль! Мы предлагаем нашим клиентам уникальную и этаблированную жилую и коммерческую недвижимость, как в Берлине, так и по всей Германии.

Услуги

Наши услуги:

- Регистрация собственной компании, готового бизнеса
- Подбор объектов недвижимости по критериям клиента
- Организация просмотров
- Предоставление и проверка документации по объекту
- Сопровождение сделки купли-продажи до передачи объекта
- Дополнительное дом.управление для нерезидентов Германии
- Содействие при открытии банковского счёта
- Содействие в оформлении страхования недвижимости
- Организация ремонта купленного объекта
- Продажа недвижимости с аукционов
- Поддержка в юридических вопросах
- Консультации по техническим вопросам приобретения или продажи недвижимости

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NWE Investment

NWE - оператор рынка коммерческой недвижимости, предоставляющий полный спектр услуг по работе с инвестиционными активами.

Компания основана более 20 лет назад Обладатель одной из самых больших баз коммерческих объектов Германии Наши офисы и представительства расположены в Берлине, Лейпциге, Лиссабоне, Фетхие, Барселоне, Риме, Дубае и Бангкоке Лидирующее положение на рынке коммерческой недвижимости Германии Эксклюзивные предложения от застройщиков в Португалии, ОАЭ, Турции и Таиланде Специалисты NWE говорят на английском, немецком, русском, испанском и португальском языках.

 

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