GH ESTATE
Италия, Via Antonio Meucci, 77b, 25080 Padenghe sul Garda (BS), Italy (Италия)
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский, Italiano
Веб-сайт
ОписаниеИменно предпринимательский рост и успех лежат в основе создания GH Estate. Все чаще наши клиенты проявляют желание расширить поиски объектов по всей Италии, чтобы впоследствии приобрести их в нашем сопровождении. Профессионализм и высокий уровень обслуживания – деловые качества, которые отличают нашу группу. Таким образом, GH Estate – это уникальная и привилегированная система франчайзинга, собравшая все лучшее компании Garda Haus и наших партнеров на территории района Гарда и в самых известных уголках Италии. Оказывать помощь нашим клиентам в увлекательном процессе приобретении недвижимости означает для нас гарантию абсолютной уверенности в компетентности группы Garda Haus и полную очевидность нашей работы. Сеть франчайзинга GH Estate предоставляет конкретное присутствие опытного и надежного представителя, который разделяет её нравственные принципы и оказывает полный сервис клиенту в выборе частной собственности. От величественного замка Скалигеров в Сирмионе, милых холмов Флоренции до элегантных берегов озера Комо: выберите тот пейзаж, который вам больше нравится в качестве декорации вашего нового дома, а обо всем остальном позаботимся мы.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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