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GH ESTATE

Италия, Via Antonio Meucci, 77b, 25080 Padenghe sul Garda (BS), Italy (Италия)
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GH ESTATE
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
www.ghestateagency.com/ruuhegg
Описание
Именно предпринимательский рост и успех лежат в основе создания GH Estate. Все чаще наши клиенты проявляют желание расширить поиски объектов по всей Италии, чтобы впоследствии приобрести их в нашем сопровождении. Профессионализм и высокий уровень обслуживания – деловые качества, которые отличают нашу группу. Таким образом, GH Estate – это уникальная и привилегированная система франчайзинга, собравшая все лучшее компании Garda Haus и наших партнеров на территории района Гарда и в самых известных уголках Италии. Оказывать помощь нашим клиентам в увлекательном процессе приобретении недвижимости означает для нас гарантию абсолютной уверенности в компетентности группы Garda Haus и полную очевидность нашей работы. Сеть франчайзинга GH Estate предоставляет конкретное присутствие опытного и надежного представителя, который разделяет её нравственные принципы и оказывает полный сервис клиенту в выборе частной собственности. От величественного замка Скалигеров в Сирмионе, милых холмов Флоренции до элегантных берегов озера Комо: выберите тот пейзаж, который вам больше нравится в качестве декорации вашего нового дома, а обо всем остальном позаботимся мы.
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Марина Петрова
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Umbria Real Estate
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Umbria Umbria Real Estate - агентcтво недвижимости, специализирующееся на продаже недвижимости, а также на аренде на время отпуска на верхнем уровне рынка. Работая в основном в Умбрии и Тоскане, мы лично отбираем всю недвижимость и заботимся о наших клиентах на протяжении всего процесса покупки или аренды.

Мы предлагаем обширное портфолио, чтобы удовлетворить различные потребности наших клиентов: классические фермерские дома на сказочных вершинах холмов, роскошные виллы, апартаменты в средневековых замках или деревнях и исторические руины. Мы также расширяемся в другие регионы Италии, такие как Тоскана. Umbria Real Estate следует за клиентом на каждом этапе процесса покупки, предоставляя эффективные и высокопрофессиональные услуги, связанные с обширными бюрократическими процессами, связанными с покупкой. У нас есть проверенная временем, а также широкая сеть сотрудничающих профессионалов - геодезистов, архитекторов и различных специалистов по строительству / реставрации.

Другая сфера нашей деятельности - аренда элитных вилл на время отпуска. Мы лично выбрали большой выбор качественных вилл для отдыха в сельской местности, специально подобранных с учетом их комфорта, интерьеров и окружающей природы. Каждая вилла имеет собственный бассейн и расположена недалеко от местных магазинов, ресторанов и мест, представляющих исторический и культурный интерес. Большинство вилл расположены в Умбрии, живописном регионе, который мы очень хорошо знаем. Просматривая нашу недвижимость, вы обнаружите, что настоящие и типичные дома ждут вас - лучший способ жить местной жизнью в полной свободе и уединении.

kupimCasa.com
180 объектов

Индивидуальный поиск недвижимости; помощь на любом из этапов приобретения недвижимости.

Находясь в Италии, мы отлично ориентируемся в условиях рынка, владеем точными и свежими данными о законах и нормативных актах. Мы тщательно проверяем все предлагаемые объекты, имеем исчепывающую информацию о недвижимости и ее владельцах.  Обратившись к нам вы будете иметь:

- информацию о недвижимости из первых рук, и реальную стоимость объекта; - быстрое и профессиональное оформление всех необходимых документов; - абсолютную конфиденциальность сделки; - избежите двойных комисcионных сборов.

Мы сопроводим вас на всех этапах поиска и покупки вашего дома или бизнеса. Поможем открыть счет в итальянском банке, и, если возможно, ипотечный кредит. Уладим все послепродажные хлопоты: формальности с муниципалитетом, заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг, покупка мебели, присмотр за сохранностью и поддержание порядка в период вашего отсутствия и пр.)

 

Agenzia Immobliare My House
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Agenzia Immobiliare My House - Сицилия - Чианчиана. Агентство недвижимости "My House" было создано и работает в основном в городе Чианчана, но благодаря тесным контактам с другими специалистами в этой области агентство может удовлетворить Ваши запросы по всей стране.

"My House" - это агентство, обладающее стратегическим видением, чрезвычайно динамичное и в то же время сфокусированное и внимательное к постоянным преобразованиям в сфере недвижимости, что сделало нас одним из основных игроков в области продажи недвижимости и преданности делу.

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Arcasa Group — итальянское русскоговорящее агентство недвижимости, работающее с недвижимостью в Италии: виллами, домами, апартаментами, квартирами, земельными участками. Компания оказывает юридическое сопровождение сделок с привлечением наиболее авторитетных юридических фирм и нотариальных контор Италии.

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835 объектов
Агентство недвижимости Casa Mia Marche специализируется на загородных домах для реконструкции/ремонта или уже реконструированных фермерских домах, современных и старинных виллах, домах в старых центрах городов, квартирах, жилых зонах, сельскохозяйственных и промышленных ангарах, коммерческой деятельности по всей стране. В команде Casa Mia Marche работают высококвалифицированные профессионалы и юрист для любой необходимости, и, наконец, мы сотрудничаем с лучшим кредитным учреждением, занимающимся выдачей займов на сорок лет и до 100% стоимости постройки.
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