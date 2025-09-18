  1. Realting.com
  3. Bluebird Realty,Inc

Bluebird Realty,Inc

США, Downers Grove
;
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2014
На платформе
1 год 6 месяцев
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
bluebirdrealtor.com
Об агентстве

BlueBird Realty - это агентство по недвижимости с полным спектром услуг. Мы предоставляем исключительные услуги инвесторам, коммерческим клиентам и частным лицам. Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить нашим клиентам отличный сервис, основанный на честности, честности, опыте и обширных знаниях отраслевых тенденций. Наши брокеры по недвижимости имеют разнообразный и жизнеспособный опыт в нескольких областях, таких как жилая, арендная и коммерческая недвижимость. Мы растем вместе с нашими клиентами, помогая им достичь своих целей и мечтаний. Наша миссия - помочь вашим мечтам стать реальностью, большой или маленькой.
Мы предлагаем многоязычные услуги: английский, русский, арабский, французский, литовский, польский и турецкий.

Услуги

жилой дом

Многосемейный

Аренда

Коммерческий

Новое строительство

Управление имуществом

Инвестиции

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 20:13
(UTC-5:00, America/Chicago)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в США
Albina Van Maer
Albina Van Maer
