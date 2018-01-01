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Fortune International Realty

США, 2666 Brickell Ave. Miami, FL 33129
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Fortune International Realty
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.fir.com
Описание

Агентство Fortune International Realty (FIR) было основано в 1983 году одним из самых уважаемых риелторов Майами Эдгардом Дефортуной. Компания начала свою деятельность с небольшого офиса в Брикеле, обеспечивающего продажи и управление своей самой первой застройкой Jade Brickell. В последующие годы агентство значительно расширилось, открыв 18 офисов на территории страны и за ее пределами.

FIR предлагает современный и всеобъемлющий комплекс услуг по продаже, аренде, разработке новых маркетинговых стратегий, управлению имуществом и частному кредитованию. Благодаря связям по всему миру в FIR собрали обширную базу клиентов, заинтересованных в недвижимости и продаже инвестиционных активов в Майами, Южной Флориде, Европе и Латинской Америке.

Материнская компания FIR — Fortune International Group — отвечает за развитие и продажу одних из наиболее известных элитных объектов надвижимости Южной Флориды, включая Jade Signature, The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach, Auberge Beach Residences & Spa, Una, Missoni Baia, Gran Paraiso, Brickell Flatiron и многие другие. 

Услуги
  • Корпоративные услуги;
  • Бухгалтерский учет;
  • Маркетинг и творческий подход;
  • Юридические консультации;
  • Информационно-техническая поддержка;
  • Финансовый советник;
  • Управление имуществом;
  • Коммерческая деятельность. 
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