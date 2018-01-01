Mehal Group
Турция, Esenyurt Beylikdüzü İstanbul
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2003
Языки общения
Русский, Türkçe
Веб-сайт
Описание
Mehal Group
Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов,
Мы поддерживаем и обслуживаем вас при покупке квартиры, подаче заявления на вид на жительство, подаче заявления на гражданство или открытии банковского счета.
Вместе с вами мы выбираем для вас лучшие из квартир,
Мы помогаем вам подать заявление на получение вида на жительство
Мы помогаем вам с процедурами получения гражданства,
Мы активно работаем в районах Стамбула Эсеньюрт и Бейликдюзю и частично помогаем вам в поиске квартир в Бююкчекмедже, Бахчешехире и Авджыларе и даже в других частях Стамбула.
Свяжитесь с нами, чтобы воспользоваться всеми этими услугами.
☏ - 0542 358 78 09
☏ - 0212 853 82 51
☏ - 0212 853 82 52
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Услуги
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