Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Группа компаний «Твоя столица», основанная в 1996 году, оказывает услуги во всех сегментах рынка недвижимости и является его лидером. В нашей команде более 250 высококвалифицированных специалистов. Основные принципы нашей работы: ответственность, честность и юридическая безупречность. Добросовестно выполнять свою работу и быть максимально полезными клиентам нам помогает постоянное развитие технологий и новые сервисы, контроль качества услуг и высокий профессионализм сотрудников. Мы всегда открыты к диалогу!
Мы гарантируем:
клиентам – искренний, высококачественный продукт,
коллективу – современные технологии, дружеские и честные отношения и новые возможности,
рынку недвижимости - европейские стандарты, обществу – ответственность и защиту.
Уверены: мы станем одним из лидеров новой экономики страны.
Услуги
Группа компаний «Твоя столица» работает во всех сегментах рынка недвижимости и оказывает полный перечень риэлтерских услуг: купля-продажа, аренда, консалтинговые услуги жилой и коммерческой недвижимости. Опыт, специализация и современные технологии гарантируют успешный результат.
Мы работаем в режиме 24/7, чтобы помочь нашим клиентам – покупателям и продавцам объектов недвижимости – безопасно, быстро и максимально выгодно решить «квартирный вопрос».
Продажа/покупка/аренда; новостройки/вторичка; жилая/коммерческая недвижимость; комнаты/ квартиры/жилые дома/ земельн…
2013 год — стал годом основания ООО " Агентство недвижимости "ЦЕНТРАЛЬНОЕ".
Покупка или продажа недвижимости - важное событие в жизни. Подобрать необходимый объект, который будет подходить под все важные параметры, или найти надёжного покупателя, учитывая увеличение количества предложений н…
Агентство недвижимости ООО "Гарант Недвижимость" - одно из крупнейших агентств недвижимости Минска.
Ежедневно наши специалисты помогают людям в выгодном и безопасном решении их вопросов, связанных с продажей, покупкой, арендой недвижимости.
Агентство недвижимости "Гарант Успеха" основано 25 июля 2006 года. Агентство недвижимости "Гарант Успеха" осуществляет свою деятельность во всех сегментах рынка. Среди них: первичная и регулярная (вторичная) городская недвижимость, коммерческая недвижимость, рынок элитного жилья. Благодаря в…
Ваша удача начинается у нас! Задаем новые стандарты покупки и продажи жилья на вторичном рынке Беларуси! Наш главный приоритет — это предоставление клиенту полного спектра услуг, связанных с покупкой недвижимости. Мы не просто продаем квадратные метры, мы предлагаем заботу как сервис: от под…