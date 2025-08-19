  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Беларусь, Минск
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
7 лет 6 месяцев
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
www.t-s.by/
Об агентстве
Группа компаний «Твоя столица», основанная в 1996 году, оказывает услуги во всех сегментах рынка недвижимости и является его лидером. В нашей команде более 250 высококвалифицированных специалистов. Основные принципы нашей работы: ответственность, честность и юридическая безупречность. Добросовестно выполнять свою работу и быть максимально полезными клиентам нам помогает постоянное развитие технологий и новые сервисы, контроль качества услуг и высокий профессионализм сотрудников. Мы всегда открыты к диалогу! Мы гарантируем: клиентам – искренний, высококачественный продукт, коллективу – современные технологии, дружеские и честные отношения и новые возможности, рынку недвижимости - европейские стандарты, обществу – ответственность и защиту. Уверены: мы станем одним из лидеров новой экономики страны.
Услуги
Группа компаний «Твоя столица» работает во всех сегментах рынка недвижимости и оказывает полный перечень риэлтерских услуг: купля-продажа, аренда, консалтинговые услуги жилой и коммерческой недвижимости. Опыт, специализация и современные технологии гарантируют успешный результат.
Квартиры
Квартира 5 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 5 комнат
Минск
Число комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж 3/3
Хотите стать владельцем уникального предложения в Первомайском районе города Минска? Тогда э…
$172,000
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 25/25
Однокомнатная квартира с ремонтом в доме Барселона, квартал Южная Европа. Квартира полност…
$72,000
Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 3/7
Стильная трёхкомнатная квартира с современным ремонтом в одном из самых популярных микрорайо…
$139,000
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 18/25
В продаже однокомнатная квартира доме «Ча-ча-ча», в квартале Мировых танцев жилого комплекс…
$52,500
Дома
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет
Площадь 64 м²
Уютная дача со всеми удобствами, расположенная в окружении соснового леса. Добротный каркас…
$23,000
Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет
Площадь 86 м²
Дом для круглогодичного проживания. Все удобства в доме. Полная реконструкция дома в 2020г. …
$79,000
Дом в Волковичи, Беларусь
Дом
Волковичи
Площадь 118 м²
Дом законсервированный, под отделку 118 кв.м в коттеджном поселке. Коммуникации центральные…
$55,000
Дом в Дукора, Беларусь
Дом
Дукора
Площадь 193 м²
Продается дом в аг. Дукора с отличной инфраструктурой: магазины, почта, банк, амбулатория, ш…
$85,000
Наши агенты в Беларуси
Елена Сайковская
Елена Сайковская
42 объекта
centr@t-s.by
centr@t-s.by
42 объекта
mk@t-s.by
mk@t-s.by
15 объектов
uz@t-s.by
uz@t-s.by
15 объектов
